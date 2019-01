Stasera in tv, i programmi della prima serata

(Foto Fotogramma)

Ecco una mini-guida, pratica e semplice, per orientarsi nella scelta dei programmi della prima serata (orario di inizio, 21:15 circa) sulle principali reti televisive di mercoledì 9 gennaio.

Rai1: L'amore il sole e le altre stelle (Fiction)

Rai2: Gods of Egypt (Avventura-Azione, Usa-Australia, 2016). Regia di Alex Proyas. Cast: Gerard Butler, Nikolaj Coster-Waldau, Brenton Thwaites, Geoffrey Rush, Elodie Yung

Rai3: Chi l'ha visto? (Attualità)

Rai4: Il ragazzo invisibile (Fantastico, Italia-Francia, 2014). Regia di Gabriele Salvatores. Cast: Ludovico Girardello, Noa Zatta, Valeria Golino, Fabrizio Bentivoglio, Ksenia Rappoport

Rai Movie: Natale all'improvviso (Commedia, Usa, 2015). Regia di Jessie Nelson. Cast: Diane Keaton, Alan Arkin, John Goodman, Amanda Seyfried, Marisa Tomei, Olivia Wilde, Ed Helms

Canale 5: Lion - La strada verso casa (Drammatico, Australia-Usa-Uk, 2016). Regia di Garth Davis. Cast: Rooney Mara, Nicole Kidman, Dev Patel, Saroo Brierley

Italia 1: I mercenari 2 (Azion, Usa, 2012). Regia di Simon West. Cast: Jason Statham, Bruce Willis, Sylvester Stallone, Liam Hemsworth, Arnold Schwarzenegger, Jean-Claude Van Damme, Jet Li

Rete 4: CR4 La repubblica delle donne (Show)

Iris: Fantozzi (Commedia, Italia, 1975). Regia di Luciano Salce. Cast: Paolo Villaggio, Anna Mazzamauro, Gigi Reder, Giuseppe Anatrelli

La7: Piazzapulita (Attualità)

Tv8: Che fine hanno fatto i Morgan? (Commedia- Romantico, Usa, 2009). Regia di Marc Lawrence. Cast: Hugh Grant, Sarah Jessica Parker, Mary Steenburgen, Sam Elliott, Elisabeth Moss

Paramount Channel: Take Two - Stagione 1 Episodio 4 - Ex e Sospiri (Telefilm)

Sky Cinema 1: Into the Grizzly Maze (Thriller-Azione, Usa-Canada, 2015). Regia di David Hackl. Cast: James Marsden, Thomas Jane, Billy Bob Thornton, Piper Perabo, Scott Glenn

Mediaset Premium Cinema: Black Mass - L'ultimo gangster (Azione-Biografico, Usa, 2015). Regia di Scott Cooper. Cast: Johnny Depp, Joel Edgerton, Benedict Cumberbatch, Jesse Plemons, Kevin Bacon, Dakota Johnson