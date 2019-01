The new Pope, prime riprese all'aperto a Venezia/Foto

(Foto Adnkronos)

"Ti vogliamo bene" e "Preghiamo per te" sono due degli striscioni esposti oggi in campo San Giovanni e Paolo durante la prima ripresa di 'The new Pope' di Sorrentino (FOTO). La produzione Sky-Hbo, giunta in laguna per le riprese del sequel di 'The young Pope' ad inizio settimana, si è finalmente palesata in pubblico questa mattina dopo giorni di riprese all'interno di palazzo Donà delle Rose, alle Fondamente Nove. Nel campo dell'ospedale una ideale folla di fedeli si è riunita per pregare per la salute del giovane Papa interpretato da Jude Law, che avrebbe accusato un malore dopo aver visto i suoi genitori dai quali sarebbe stato abbandonato.

I "fedeli", vestiti da Papa Boys e avvolti da coperte, erano riuniti all'interno del set tra i turisti che si chiedevano cosa stesse accadendo e i veneziani che invece erano dirottati all'entrata secondaria dell'ospedale, dato che l'ingresso principale era blindato. Le riprese si sono tenute questa mattina sotto la direzione del premio Oscar Paolo Sorrentino, ma si ripeteranno anche nei prossimi giorni in notturna. Stando alle indiscrezioni sulla trama della serie "The new Pope", Jude Law potrebbe morire per lasciare il posto a un nuovo successore di Pietro, interpretato da John Malcovich. L'attore è stato infatti visto ieri a mezzogiorno in campo San Filippo e Giacomo, dove avrebbe pranzato nel ristorante "Aciugheta".