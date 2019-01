Tony Renis 'striglia' Baglioni

Tony Renis (FOTOGRAMMA/IPA)

"Claudio Baglioni è mio amico, ho grande stima di lui, però le affermazioni sui migranti sotto i riflettori del festival le avrei evitate. Così come al suo posto avrei ammesso di aver copiato dal mio Sanremo almeno tre idee: l'eliminazione dell'eliminazione, il rap in gara e la serata cover, che però ha copiato male, costringendo gli artisti a rendere cover i brani in gara". È un Tony Renis ironico quello che commenta all'AdnKronos le polemiche sul festival di Sanremo e sul suo direttore artistico.

"Tutti a osannare la grande idea di Baglioni di eliminare l'eliminazione della gara - dice Renis, che del festival fu direttore artistico nel 2004 - ma la prima volta che Sanremo non ha mandato a casa nessuno è stato nell'edizione da me diretta. Così come grida alla meraviglia per Achille Lauro in gara si scorda che il primo rapper in gara a Sanremo, Er Piotta, lo portai io già nel 2004. Una sola cosa però Baglioni ha copiato male: la serata delle cover, pure questa introdotta per la prima volta da me. Non si può proporre la cover di un brano nuovo in gara. A che serve, se ancora non si conosce nemmeno l'originale. Mentre negli anni le cover d'autore avevano portato enorme fortuna al festival e agli artisti. Cito un solo caso - conclude Renis -: la cover di 'Se Telefonando' interpretata da Nek ha ridato slancio a tutta la sua carriera".