Isola Famosi, Jo Squillo e Paolo Brosio tra i naufraghi

Nuovi nomi per l'Isola dei Famosi. Con due tweet il programma ufficializza la presenza di Jo Squillo e Paolo Brosio come naufraghi nel reality che partirà il 24 gennaio su Canale 5. La prima perché "con lei le spiagge di Cayos Cochinos saranno più glamour". Il secondo torna in Honduras, invece, "per affrontare un'esperienza di riflessioni interiori".











