Parietti: "Raffaele va pagata come Bisio"

Virginia Raffaele e Claudio Bisio (Fotogramma/Ipa)

di Antonella Nesi

"Non voglio parlare di cifre, anche se appaiono verosimili, ma di proporzioni. Francamente a me scandalizza di più leggere che Virginia Raffaele, sulla quale conoscendola poggerà una parte importantissima dello show sanremese, prenderà un cachet notevolmente inferiore rispetto al suo collega Bisio, che pure ammiro e stimo moltissimo". A lanciare la riflessione sul gender pay gap al festival e nella tv italiana in generale è Alba Parietti in un'intervista all'AdnKronos.

"Credo che sia giunta l’ora di interrogarsi sul tema del gender pay gap, sulla disparità di compensi tra uomini e donne, anche in tv. E la tv di Stato potrebbe dare l’esempio. Anche da qui parte la visione che si vuole dare del rapporto tra uomo e donna ai nostri figli", aggiunge Parietti, che è in procinto di tornare in tv su Canale 5 come opinionista all’Isola dei Famosi da giovedì 24 gennaio.