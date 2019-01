Emmanuele Emanuele: "La magia delle 'Etoiles', arte senza confini"

''Sono davvero lieto di poter sostenere anche quest’anno, attraverso la Fondazione Terzo Pilastro e Poema S.p.A., uno spettacolo unico nel suo genere come 'Les Etoiles'. Il curatore dell'evento ha dato vita ad un format che riesce a coniugare la magia e l’eleganza del tradizionale balletto sulle punte, la danza per eccellenza, con brani e coreografie anche moderni, e non da ultimo con trovate sceniche di assoluta originalità''. E' quanto ha dichiarato Emmanuele Emanuele annunciando il ritorno a Roma, all'Auditorium Parco della Musica (il 20 e il 21 gennaio), del gala 'Les Etoiles', che vedrà riunite alcune tra le maggiori star del balletto internazionale.

Attese, nella capitale, Marianela Nuñez e Vadim Muntagirov, Polina Semionova, che si è esibita recentemente su Rai Uno accanto a Roberto Bolle, Maria Alexandrova e Vladislav Lantratov, Olesya Novikova e Leonid Sarafanov, Tatiana Melnik e Bakhtiyar Adamzhan accanto al giovane e fascinoso Sergio Bernal.

''Si tratta di fuoriclasse provenienti da di tutto il mondo ha proseguito Emmanuele Emanuele- uniti nel segno dell’armonia e della bellezza in uno spettacolo, curato da Daniele Cipriani, di grande raffinatezza e prestigio internazionale, ad ulteriore testimonianza di ciò che io affermo da sempre. L'arte è universale, senza confini - ha concluso - E e da sola è in grado, più di ogni altra cosa, di abbattere le barriere e superare le differenze''.