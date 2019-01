Corona perde un dente in studio e dice: "Odio Salvini"

L'intervista in esclusiva di Verissimo

Non fa il nome, ma ammette "la sto frequentando". Fabrizio Corona, intervistato in esclusiva da Silvia Toffanin in studio a Verissimo ammette di avere una nuova fiamma. "E' vecchia, non ha 21-22 anni ma non voglio dare troppi indizi" dice, aggiungendo di aver chiamato il suo psichiatra per chiedergli un consiglio. "Mi ha detto di non farci l'amore almeno per 3 settimane" e, mentre parla si piega come per raccogliere qualcosa. "Ho perso un dente" e scoppia a ridere con tutto lo studio. "Corri a rimetterlo" le consiglia tra una risata e l'altra la Toffanin. Corona si allontana un attimo e poi ritratta tra lo sghignazzo generale. "Non è vero che mi è caduto" dice sornione, citando il suo nuovo libro 'Non mi avete fatto niente'. "Alla fine non ho resistito, l'ho fatto. Non ho resistito, non ho seguito il consiglio del mio psichiatra".

Parla di tutto, anche di politica. "Io sono convinto di avere una sindrome che mi avvicina a Dio e sono sicuro di avere sempre ragione. Sono convinto che se vado a Palazzo Chigi e mi siedo a scrivere la Finanziaria con Di Maio, Salvini e Conte. Io posso dargli lezioni, posso insegnargli come fare", mentre liquida Salvini, dicendo che nel suo libro ha scritto "di odiarlo", ma "è solo una forma di comunicazione" e alla fine a quel livello "mi sta pure simpatico". D'altra parte Corona accusa "è stato il ministro a cominciare, facendo una campagna elettorale, azzeccata tra parentesi, con 'la mia faccia e la scritta: lui non ci sarà'". E ricorda il suo arresto, sottolineando come "io, che non ho fatto nulla, avevo 4 paia di manette", mentre "Battisti, che è un criminale, non le aveva".

Amore, politica e 'viagra'. "Ne facevo uso, l'ho sempre detto" dice in studio a Verissimo tra l'imbarazzo generale, mentre la conduttrice gli chiede di fare "i nomi degli uomini con cui sarebbe stato tradito da Silvia Provvedi". "C'era anche Fedez?" chiede la Toffanin, ma lui non conferma. "La nostra è stata una storia particolare con tante liti e ripicche" spiega Corona, sostenendo che l'amore della sua vita è stata Belen. "Col tempo l'amore cambia e si trasforma, ma per lei provo ancora un sentimento immenso". E poi i soldi. "Ne sono dipendente, è la mia droga - ammette -, ma è l'ultimo tassello della mia vita che sto cercando di rimettere a posto. Mi curo per questo".