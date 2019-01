Borioni: "A Domenica In attentatore Togliatti salutato come simpatico spettatore"

(Fotogramma/Ipa)

"Apprendo: a 'Domenica In' su Rai1, la conduttrice, al termine della presentazione di un libro sull'attentato a Togliatti avvenuto nel 1948, manda un 'saluto a Antonio Pallante (l'attentatore n.d.r.) che ci segue da casa'. E' sconcertante. E' sconcertante che non si sappia che Togliatti rischiò di morire, che l'Italia rischiò la guerra civile e che fu solo per la responsabilità dello stesso Togliatti che si evitarono disordini". Lo scrive su Facebook la consigliera d'amministrazione della Rai, Rita Borioni.

"E' sconcertante -aggiunge- come si scelga di buttare tutto 'in caciara' e come un attentatore e potenziale assassino sia salutato come se fosse un simpatico telespettatore qualsiasi. Sono molto preoccupata per quello che sta succedendo in Rai. Molto preoccupata".