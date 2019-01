Baglioni-De Santis, torna il sereno

(Fotogramma)

Dopo le polemiche, torna il sereno. Claudio Baglioni - a quanto apprende l'AdnKronos - si è recato ieri nel primo pomeriggio a Viale Mazzini dove ha incontrato il direttore di Rai1 Teresa De Santis. L'incontro si sarebbe svolto in un clima molto cordiale e i due si sarebbero chiariti dopo le polemiche per le dichiarazioni del direttore artistico del festival sui migranti, che non erano state apprezzate da De Santis.

Ora dunque il clima tra i due sarebbe disteso, presupposto di non poco conto per un Sanremo "dell'armonia", come lo aveva intitolato Baglioni. Visto che il direttore di Rai1 e il direttore artistico-conduttore del festival, da tradizione, affrontano sette conferenze stampa nella settimana festivaliera seduti uno al fianco dell'altro: da quella di presentazione del lunedì a quella del bilancio della domenica successiva.