'Battute copiate', l'accusa di Striscia ad Adrian

Striscia la Notizia punzecchia Adrian, il cartoon di Adriano Celentano. "Ha copiato la battuta" dicono Ficarra e Picone, mostrando la clip in cui Nino Frassica dice a un'aspirante showgirl: "Sa cantare? Recitare? Ballare? Presentare? Allora è perfetta per la televisione". "In molti ci avete segnalato questa battuta - denunciano durante la trasmissione - che è uguale a quella che Pucci fece con Alessia Marcuzzi nel presentare il suo Big Show". "Certo che dopo 10 anni c'era da aspettarsi un po' di originalità da Celentano" conclude Ficarra, alludendo al flop delle prime trasmissioni, segnato dal crollo di ascolti.