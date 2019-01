Fedez: "Io e Silvia Provvedi? La vedevo 4-5 anni fa"

Tapiro d’oro per Fedez dopo le dichiarazioni di Fabrizio Corona che ha parlato di una presunta relazione tra il rapper e Silvia Provvedi. Striscia la notizia intercetta il cantante a Milano: "Abbiamo sentito le dichiarazioni di Corona. Ma come? Ha tradito la signora Ferragni?", chiede Valerio Staffelli. Fedez risponde: "Spero non abbia detto questo. Si è dimenticato le date, probabilmente per fare promozione al libro".

L’inviato insiste: "Quindi c’è stato con la Provvedi? Ha avuto una relazione?". Il cantante precisa: "Non ho avuto una relazione, mi sono conosciuto, diciamo, molti anni fa". "Niente sesso?", lo incalza Staffelli. E Fedez replica: "Preferisco non esasperare e non mettere in piazza queste cose. Aspetterò di scrivere un libro anche io". Poi precisa: "Silvia la vedevo 4-5 anni fa, quando non conoscevo ancora Chiara. Ma è una cosa - conclude - che si sapeva già".