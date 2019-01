Isola dei Famosi, chi sbarca a Cayos Cochinos

(Facebook /Isola dei Famosi 2019)

Ci siamo. La quattordicesima edizione dell'Isola dei Famosi sta per iniziare su Canale 5 e i naufraghi sono pronti a partire per una nuova avventura sulle spiagge di Cayos Cochinos, in Honduras. A condurre anche stavolta sarà Alessia Marcuzzi, affiancata in studio dalle opinioniste Alda D'Eusanio e Alba Parietti. Inviato fra i concorrenti sul posto, Alvin. Quindici i vip in gara per 12 puntate totali, ai quali si aggiungeranno due fra i quattro finalisti di 'Saranno Isolani 2019'. Ecco chi farà parte di queta nuova edizione.

Sull'Isola ecco esordire in un reality Riccardo Fogli, 71enne cantante ex frontman dei Pooh. Con lui l'attore 54enne Kaspar Capparoni, l'amato ispettore Lorenzo Fabbri nella serie tv l'Ispettore Rex. Modella, attrice, ma soprattutto indimenticata Valentina della serie tv ispirata ai fumetti di Crepax: la 50enne Demetra Hampton è parte del cast. Ritorno nel programma per Paolo Brosio, giornalista 62enne già inviato del programma nel 2006. Dal Venezuela nel caos arriva invece la star delle soap anni '80 Grecia Colmenares, 56enne regina delle telenovelas sudamericane. Al suo fianco ci sarà la 58enne cantante, poi giornalista di moda, Jo Squillo. Dall'aula di Amici di Maria De Filippi arriva invece Luca Vismara, 27 anni. Suo sfidante sull'Isola, l'atleta Marco Maddaloni, 34 anni e già vincitore di Pechino Express. E dal primo reality della storia della tv italiana ecco arrivare la 'gatta morta' del Grande Fratello 1 Marina La Rosa, 42enne ormai attrice. Con lei, la showgirl e sosia di Melania Trump Sarah Altobelli, 30 anni, l'attrice e modella 47enne Youma Diakite, Taylor Mega, influencer e imprenditrice 25enne, e le sorelle Viktoria e Virginia Mihajlovic, 21 e 20 anni, figlie dell'ex calciatore Sinisa Mihajlovic. Sbarcato sull'Isola anche Aaron Nielsen, 25enne modello e figlio di Brigitte Nielsen. Insieme a lui, Abdelkader Ghezzal, 34enne ex calciatore e procuratore sportivo. Quattro, di cui solo due - un uomo e una donna - entreranno a pieno regime in gara, i finalisti di 'Saranno Isolani 2019': Alice Fabbrica, travel influencer 22enne già corteggiatrice di Uomini e Donne; si occupa invece di comunicazione e media la romagnola 34enne Giorgia Venturini; è napoletano e ha 33 anni Giovanni John Vitale, 25enne invece lo spogliarellista Yuri Rambaldi.