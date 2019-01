Sanremo, Cortellesi dà forfait

(Fotogramma /Ipa)

di Antonella Nesi

"Avrei avuto molto piacere di raggiungere i miei amici sul palco di Sanremo. Già qualche mese fa, quando il mio amico Claudio Baglioni mi aveva invitato a far parte della sua squadra, per impegni già presi, a malincuore, ho dovuto declinare la proposta. Purtroppo, le riprese del film (quello che sta girando con il marito Riccardo Milani e che uscirà il 18 aprile, ndr.) non mi consentono di partecipare". Così Paola Cortellesi smentisce - parlando con l'AdnKronos - una sua presenza sul palco di Sanremo 2019, dove Baglioni e la sua squadra avrebbero voluto averla almeno come ospite, dopo averla corteggiata anche per la conduzione.