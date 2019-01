Sgarbi: "Flop Celentano? E' morto nel 1970"

(Fotogramma)

Affondo di Vittorio Sgarbi contro Adriano Celentano. "Ha fatto flop su Mediaset? Mi era simpatico, ma è ancora vivo? No, non è vivo", dice il critico d'arte ai microfoni di Rai Radio2, nel corso del format 'I Lunatici', commentando gli ascolti al di sotto delle attese di 'Adrian', il cartoon del Molleggiato. "Canta da morto, in playback - continua -. Non era lui, vi sbagliate, voi siete troppo giovani, ma Celentano è morto da un pezzo, è morto nel 1970, ora - ironizza Sgarbi - c'è un robot che va in giro a suo nome".

Il critico d'arte torna anche a parlare del video delle ragazze soccorse in autostrada a Taranto: "Non c'era nullo di eroico - sottolinea, è stato divertente vedere vagare queste ragazze di Taranto vicino all'Eni perché avevano finito la benzina". Poi aggiunge: "Non ci credevano che ero Sgarbi, hanno dovuto controllare su Google".