Venditti tra superospiti di Sanremo

Dopo Bocelli, Elisa e Giorgia la Rai ufficializza anche Antonello Venditti come superospite al festival di Sanremo. Lo ha annunciato Vincenzo Mollica stasera al Tg1, dove ha svelato anche altri due duetti che gli artisti in gara metteranno in campo bella serata del venerdì. Si tratta dei Negrita con Enrico Ruggeri e Roy Paci, gli Ex Otago con Jack Savoretti, Irama con Noemi e Caterina Guzzanti, Patty Pravo e Briga con Giovanni Caccamo, Motta con Nada, Arisa con Tony Hadley (e la coreografia dei Kataklo’).