Balivo, paura in studio: una signora si sente male

Fermo immagine da 'Vieni da me'

Attimi di paura in studio a 'Vieni da me' su Rai1. Nel corso della trasmissione una spettatrice si è sentita male e Caterina Balivo ha interrotto l'intervista a Paola Saluzzi, chiedendo di abbassare la temperatura. Un banale svenimento, per fortuna niente di grave, ma la conduttrice ha preferito sospendere fino a che non le hanno detto che si era "tutto risolto per il meglio". La donna si è ripresa e la tensione è scomparsa. "Mi dicono che la signora ora sta bene" ha confermato la Balivo tanto che la Saluzzo ha cercato anche di sdrammatizzare. "Forse è stato lo spavento per la mia intervista" ha detto.