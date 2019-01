"Sei più trans di me", scontro Luxuria-Santanché

(Foto Fotogramma)

Lite in tv tra Luxuria e Daniela Santanché. A scatenare lo scontro le polemiche seguite alla messa in onda della puntata di 'Alla Lavagna!'. Definendo "delicatissimo" il tema, la leader di Fratelli d'Italia - ospite di Non è l'Arena condotta da Massimo Giletti - ha esposto il suo punto di vista: "In natura non è che puoi andare a dire con leggerezza che ci sono generi diversi. In natura c'è chi ha la vagina ed è femmina e chi ha il pene, che è maschio". E rivolgendosi a Luxuria: "Lei, con tutto rispetto, ha il pene e quindi è maschio". Immediata la replica dell'ex parlamentare di Rifondazione comunista: "Non mi parli di natura proprio lei, che ha fatto molti più interventi chirurgici di me". "Sei più trans tu di me", ha aggiunto Luxuria rivolta a Santanché.