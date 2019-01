Striscioni del pubblico contro tagli a Coro Santa Cecilia

Dopo gli annunci dei tagli alla pianta organica del Coro, a Santa Cecilia arrivano gli striscioni del pubblico a favore della prestigiosa e antica compagine. Ieri sera, infatti, in occasione del 'Requiem' di Mozart diretto da Antonio Pappano, che ha registrato il tutto esaurito in tutte e tre le serate di programmazione (giovedì 25, sabato 26 e domenica 27), oltre alla standing ovation già vista anche giovedì e sabato, è apparso uno striscione in platea e diversi cartelli con la scritta 'Viva il Coro', in segno di solidarietà nei confronti della più antica e prestigiosa compagine vocale italiana che, secondo le decisioni del Cda dell'Accademia, contestate dai sindacati territoriali, dovrebbe passare dagli attuali 86 artisti a 60 in pianta organica. Per questo motivo le segreterie regionali della Slc-Cgil, Fistel-Cisl, Uilcom-Uil e Fials-Cisal hanno confermato nei giorni scorsi lo stato di agitazione e annunciato l'indizione di un'assemblea di tutti i lavoratori dell'Accademia per martedì 5 febbraio alle 16.