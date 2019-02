Taylor lascia l'Isola e Alessia bacchetta John

(fermo immagine da video Mediaset)

La confessione, Taylor Mega l'aveva fatta qualche giorno fa: "Ho un passato non indifferente, soffro di attacchi di panico, ansia, ho avuto problemi di tossicodipendenza e ho cominciato a fare uso di sostanze stupefacenti di tutti i tipi, abusandone". Ma ieri sera è tornata ad affrontare i suoi fantasmi. Durante la diretta della seconda puntata de 'L'Isola dei Famosi', la concorrente ne ha parlato con Alessia Marcuzzi.

"Ho avuto un passato molto difficile - ha spiegato Taylor -. Se posso dare un messaggio è non drogatevi, perché anche le canne sembrano una caz... ma non è la vita reale, qualsiasi tipo di droga, non usatela". Mega, che è stata anche la prima naufraga a dover lasciare l'Isola, ha raccontato di essere uscita dal tunnel della droga dopo 6 mesi, "da sola, per il bene che volevo alla mia famiglia e per il bene che volevo a me stessa". "Quest'isola mi sta facendo scoprire di potercela fare" ha aggiunto l'influencer e modella, che però è stata eliminata dal reality.

Durante la puntata, Marcuzzi l'ha voluta ringraziare per la confessione: "Io ho molto apprezzato il fatto che tu abbia detto una cosa così privata e intima a tutti perché non è una cosa facile, tu sei stata molto brava ma questo è un messaggio per tutti".

Ieri in nomination c'erano anche Demetra Hampton e Kaspar 'Cappa' Capparoni, che Marcuzzi ha definito "il naufrago ideale" perché sa rendersi utile. Per Taylor però non c'è stato scampo: l'avventura isolana per lei si chiude qui. Prima di lasciare la Palapa, Taylor ha comunque voluto mandare in nomination Demetra, con la quale non ha legato molto. E per una naufraga che esce ce ne sono altri due che arrivano a Cayos Cochinos: sono Francesca Cipriani e Divino Otelma. Uno dei due, però, tra 10 giorni dovrà fare rientro in Italia.

Durante la puntata si è affrontato poi il capitolo John Vitale, l'isolano finito nella bufera per aver scritto delle frasi sui social contro Barbara D'Urso. "Se l'avessero scritto di tua madre o di tua sorella che impressione ti avrebbero fatto? - ha chiesto indignata Alba Parietti - non siamo in un videogioco sui social, che sia una donna che incontri per strada come il personaggio televisivo, la devi rispettare. Probabilmente Barbara se ne frega ma questa cultura si deve estirpare".

Dura anche Alessia Marcuzzi: "John - ha detto - io ti ho visto prima che uscissero queste dichiarazioni, non potevo pensare che potesse succedere tutto questo. Io parlo delle frasi volgari, chiedere scusa è molto semplice in questo momento". Da parte sua, John ha affermato di non ricordate "il motivo per cui abbia scritto questo" ma ha chiesto scusa a Barbara D'Urso e a tutte le donne.