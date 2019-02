Nadia Toffa, la foto degli esordi in tv

Foto da Instagram

Con un sorriso appena accennato, lo sguardo fisso verso l'obiettivo, è una Nadia Toffa diversa dalla Iena che siamo abituati ormai a veder combattere. "Ciao ragazzi! Spulciando tra le foto ne ho trovata una in cui ero agli inizi del lavoro in tv - scrive su Instagram, postando lo scatto di lei giovanissima -. La tv si chiama Telesanterno e sta a Bologna, ci lavoravo durante il periodo universitario". "Non avrei mai creduto di arrivare alle Iene... La morale della favola è: credete in voi stessi e fate di tutto per inseguire le vostre passioni!!".