"Non ho la dentiera!", la replica della Hunziker

Immagine di repertorio (Fotogramma)

"E' stato detto veramente di tutto in questi 22 anni i carriera, ma la dentiera!!! No!!!". Michelle Hunziker risponde in un video su Instagram alle assurde voci sul suo presunto finto sorriso. "Allo 'specialista' (si salvi chi può) che avrebbe esaminato la mia arcata superiore, dico: mi sento molto lusingata che lei ritenga troppo perfetta la mia dentatura per essere vera, ma le dico anche che ci tengo moltissimo ai miei denti!". La showgirl racconta dei consigli preziosi di sua nonna. "Piccola - mi diceva -, ricordati di curarti sempre i denti e te li porterai così come sono fino alla fine dei tuoi giorni!". Il suo segreto? "La forma è sicuramente genetica, ma la cura da noi in Svizzera parte dalle elementari. Ogni mese veniva a scuola un dentista che ci insegnava a lavarli bene e ci facevano la cura al fluoro". "Per un'ora non si poteva né mangiare né bere", ricorda, ma "grazie a questo trattamento io oggi non ho mai avuto nessun tipo di problema". Nel video, poi, si lascia andare anche a una battuta in milanese. "Vi confesso, però, che ho le 'ciapèt' di legno - conclude ridendo -. La forza di gravità non le intacca, ma non mi posso sedere vicino ai caminetti".