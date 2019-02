Andy Garcia e Franco Nero, 'leggende' a Los Angeles Italia

Andy Garcia e Franco Nero sono le 'Leggende' del cinema mondiale che saranno premiate il 17 febbraio all’apertura del 'Los Angeles Italia Film Festival' promosso con Mibac e Ice insieme ad Intesa Sanpaolo e Rainbow. L’ormai classico evento che punta i riflettori sul cinema italiano al Chinese Theatre di Hollywood nella settimana precedente alla notte degli Oscar con la partecipazione di numerosi candidati alle prestigiose statuette.

Andy Garcia, americano di origine cubana è già entrato nella storia della settima arte per prestazioni memorabili in film cult come 'Gli Intoccabili' di Brian De Palma e ‘Il Padrino III' di Francis Ford Coppola (che gli fece guadagnare una nomination agli Oscar), 'Ocean's Eleven' di Steven Soderbergh. Attualmente, dopo la brillante partecipazione a 'Mamma Mia 2', Andy Garcia è tra i protagonisti dell’ultimo capolavoro di Clint Eastwood 'The Mule' (nelle sale italiane dal 7 febbraio). Con il fascinoso divo americano sarà premiato anche Franco Nero, tra i personaggi piu’ carismatici del cinema italiano nel mondo, amatissimo da registi come Huston, Petri, Bellocchio e Chabrol, fino a Tarantino che a lui ha dedicato 'Django Unchained', ispirato dal successo di Corbucci.

Tra gli altri protagonisti della kermesse guidata quest’anno da Hayma Washington (ex presidente degli Emmys), Iginio Straffi e Maria Grazia Cucinotta, anche il geniale regista Adam McKay, candidato ad 8 Oscars per il film 'Vice' e premiato da 'LA ITALIA' come 'Film maker dell’anno' insieme a regista e produttore Matteo Rovere che proporrà, in anteprima Usa il suo recente 'Il primo Re'. E ancora gli attori Alessandro Preziosi (con una retrospettiva ed un omaggio live al teatro di Luigi Pirandello), le sorelle Marianna Fontana con l’anteprima USA di ‘Capri Revolution’ di Martone e Angela Fontana con le anteprime mondiali di “Amazing Leonardo” e di 'Lucania'. Una proiezione, quella di 'Lucania', parte integrante dell'omaggio a 'Matera Capitale europea della cultura 2019'' e a Francis Ford Coppola (la cui famiglia è originaria di quella regione) alla vigilia dell' ottantesimo compleanno (7 aprile) del maestro.

''LA, ITALIA 2019'' è organizzato dall'Istituto Capri nel mondo con il patrocinio del MAECI, la partecipazione di SIAE insieme ad Ambi Media Group, Tatatu, Rai Cinema, Rai Com, Medusa, Campari ed Isaia.