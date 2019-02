Ex-Otago: "Basta parlare di Genova come una città ferita"

di Ilaria Floris

Amano tantissimo la loro città, Genova, e sono stanchi di “sentirne parlare come di una città ferita, speriamo che se ne possa parlare di una città, punto, una città che ha una tradizione ma che la sa anche reinventare, metterla in discussione, prendersi dei rischi ed evitare che chi la abita scappi”. C’è amore nelle parole degli Ex-Otago quando parlano all’Adnkronos della città in cui sono nati, e che raccontano anche nelle loro canzoni. Basta pensare che ‘Corochinato’, il titolo del loro ultimo album in uscita il prossimo 8 febbraio , è il nome di un aperitivo genovese del 1886, fatto di vino bianco ed erbe.

“Quello che è da sempre l’aperitivo del dopolavoro, delle persone comuni, parla del nostro fare musica semplice, per tutti -spiegano- parla della gente come noi che viene dalla periferia e che in ogni cosa che fa ci mette dentro sempre un po’ di Genova, inevitabilmente”. Proprio come il precedente album ‘Marassi’ raccontava un quartiere di periferia, sempre fuori dai riflettori se non fosse per lo stadio e per il carcere, questo aperitivo viene preso come esempio e simbolo di tutti quei prodotti profondamente legati ad un posto, “che non sono mai esportati e per questo sono estremamente rappresentativi”.

Tra i dieci brani inediti dell’album, il sesto della band, anticipato dal successo estivo dai singoli ‘Tutto bene’ e ‘Questa notte’, c’è anche ‘Solo una canzone’, il brano che la band porterà in gara alla 69ma edizione del Festival di Sanremo. “Oggi Sanremo è uno spaccato, una torta con tante fette diverse di tante Italie che esistono, e include tante cose, come un album di famiglia che non ha cancellato i parenti sgraditi: c’è quasi tutto dentro”.

Lo speciale rapporto tra la band e Genova è raccontato anche in ‘Ex-Otago – Siamo come Genova’, il docu-film presentato in anteprima ieri al Seeyousound 2019 di Torino. Firmato da Paolo Santamaria, il film racconta la band come mai prima d’ora, attraverso immagini live, retroscena e testimonianze di vita quotidiana, dal successo di Marassi alla creazione di ‘Corochinato’. Il docu-film sarà distribuito nelle sale italiane dal 18 al 20 febbraio da I Wonder Pictures e Unipol Biografilm Collection nell’ambito delle I Wonder Stories.

Proseguono intanto le vendite di ‘Cosa fai questa notte? Tour 2019’, che vedrà la band tornare sui palchi dei più importanti club e teatri d’Italia, e che partirà dal Teatro della Concordia di Torino il prossimo 30 marzo. Il tour arriverà anche a Firenze (Obihall, 31 marzo), Padova (Gran Teatro Geox, 4 aprile), Milano (Fabrique, 5 aprile), Senigallia (Mamamia, 6 aprile), Bologna (Estragon, 9 aprile), Roma (Atlantico, 10 aprile) e Bari (Demodè, 12 aprile).