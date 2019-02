De Santis: "Sarà festival tutto italiano"

(Fotogramma)

Il Festival di Sanremo "è un momento celebrativo del Paese e della nostra italianità, di un aspetto importante della nostra italianità per cui siamo conosciuti in tutto il mondo: è giusto che Rai1, che racconta l'italianità, è la rete degli italiani nella loro complessità e non solo omogeneità, dia spazio al festival un po' in tutti i suoi programmi". Lo ha detto il direttore di Rai1, Teresa De Santis, in chat con Vincenzo Mollica sul sito e sui profili social del Tg1.

L'edizione del 2019 sarà "il festival della bellezza - ha aggiunto De Santis - quella esteriore del Paese, ma anche quella interiore delle persone e delle storie". Nelle canzoni in gara ci sono anche "testi complessi che riguardano realtà drammatiche: il festival non si tira indietro neanche nel narrare le cose più scomode e difficili". Sarà "un festival tutto italiano, perché dobbiamo imparare a pensarci senza subalternità rispetto al mondo delle altre culture". "Ci saranno - ha concluso De Santis - anche ospiti stranieri a sorpresa. Ma si adatteranno alla nostra situazione e alla nostra identità".