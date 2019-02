Baglioni: "Non sarà un festival politico"

(Fotogramma/Ipa)

"Non sarà un Festival politico. A meno che non accadano a mia insaputa delle cose". Claudio Baglioni risponde ironicamente in conferenza stampa alle domande su possibili incursioni della politica sul palco del Teatro Ariston di Sanremo. "Nella parte intrattenimento vincerà la leggerezza", dice Baglioni. "Dovrebbe essere il festival dell'armonia", ribadisce il direttore artistico.

Baglioni scherza poi sulle polemiche che hanno preceduto il festival parlando della presenza nella prima serata di Andrea Bocelli e del figlio Matteo. "Dopo il conflitto d'interessi, domani avremo anche un episodio di nepotismo, perché Bocelli investirà come suo successore il figlio Matteo. Con Bocelli - spiega - canteremo 'Il mare calmo della sera'. Per me saranno cavoli amari perché dovrò cantare nella tonalità di Andrea". E quando qualcuno chiede cosa canterà con Giorgia (altra ospite della prima serata), Baglioni conclude: "Lasciatecela qualche sorpresa in canna... Si può dire canna?".