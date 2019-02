Claudio Bisio: "Sono teso come mai in 40 anni di carriera"

Claudio Bisio (Foto Ipa/Fotogramma)

(di Ilaria Floris)

di Ilaria Floris

"Sono teso, non pensavo che Sanremo fosse così. Io vado per i 40 anni di carriera, li compirò l'anno prossimo, però una cosa così non mi era mai capitata". Lo ha detto Claudio Bisio alla prima conferenza stampa della 69ma edizione del Festival. "Ho lavorato recentemente con Federica Pellegrini -ha detto l'attore- e mi raccontava che alle Olimpiadi per fare 200 metri si preparano per due anni, e io mi sento in questo modo: non vedo l'ora di tuffarmi in acqua".

Incalzato sulle tematiche che tratterà sul palco dell'Ariston, Bisio rassicura: “Non parlerò di migranti, né del buco dell'ozono...non parlerò nemmeno della Juve e dei rigori non dati, giuro” scherza l'attore, noto tifoso milanista.