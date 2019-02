Grandi fughe dall'Isola e Brosio sbotta: "Grecia non usa il bagno"

Fermo immagine dall'Isola dei Famosi

Isola dei Famosi, è un fuggi fuggi generale. Durante la puntata di ieri a ritirarsi per primo è stato John Vitale, seguito a ruota da Francesca Cipriani. "Mi dispiace per tutti tranne che per Marina La Rosa ('è solo una strega', aveva detto poco prima)" ha spiegato la showgirl nel confessionale. Diversa la motivazione addotta da John Vitale finito nella bufera per le offese social a Barbara D'Urso che ha minacciato di portarlo in tribunale. "La mia decisione non è un abbandono ma un traguardo" dice, spiegando di avere "a casa persone che hanno bisogno di lui più di quanto ne abbiano bisogno sull'isola" e chiedendo scusa per le sue parole alla conduttrice di Canale 5. "Ho imparato la lezione" ha detto. Ma i colpi di scena non finiscono qui. Paolo Brosio durante la terza puntata ha nominato Grecia Colmenares. Il motivo? "Non usa il bagno" accusa il giornalista, descrivendo tutti come "terrorizzati perché impauriti dal fatto che la fa ovunque".