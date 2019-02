In scena al Costanzi il capolavoro di Mérimée riletto e rivisitato dal grande coreografo per l’étoile Rebecca Bianchi e la stella del New York City Ballet, Amar Ramasar. Ritorna alle origini del mito della celebre sigaraia, Bubenicek, donna dalle mille sfaccettature, femminista ante litteram, innamorata, indomita, amante della libertà. Un modello per molte donne, oggi.