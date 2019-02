Sanremo si blinda

di Antonella Nesi

Alla vigilia dell'apertura del 69mo festival, si prepara un dispositivo di sicurezza senza precedenti. Barriere antipanico circondano il red carpet, varchi che saranno presidiati con metal detector delimitano la zona rossa. Per la prima volta anche i pass di giornalisti e addetti ai lavori sono controllati elettronicamente. E ancora body scanner per l'ingresso in platea al Teatro Ariston e divieto per lo spray al peperoncino.