Virginia Raffaele: "Quest'anno al Festival 'ci metto la faccia'"

"Quest'anno ci metto la faccia". Così Virginia Raffaele ha annunciato che quest'anno sul palco dell'Ariston non comparirà nei panni di qualcuno dei suoi famosi personaggi ma sarà sé stessa. "Claudio stavolta ha chiamato me -ha detto l'attrice e imitatrice- non Ornella, non Carla, non Donatella. Spero di essere all'altezza".

Su ciò che farà sul palco la Raffaele non si 'sbottona' tanto ma rivela che si esibirà domani, nel corso della prima serata, in una performance insieme all'attore Pierfrancesco Favino, che tornerà a Sanremo come ospite dopo la conduzione dello scorso anno. "Ho pensato a un numero anche con Pierfrancesco - ha detto l'attrice- gliel'ho proposto e lui ha accettato, sono felicissima".

