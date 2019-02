Si apre Sanremo 2019 e Baglioni vuole andar 'Via'

(AdnKronos)

di Antonella Nesi

Apertura musicale che sembra ironizzare sulle polemiche prefestivaliere per il 69esimmo Festival di Sanremo. Il direttore artistico, Virginia Raffaele e Claudio Bisio fanno il loro ingresso all'Ariston e dal trampolino posizionato al centro del palco intonano 'Via', la canzone di Claudio Baglioni il cui ritornello recita: "Voglio andar via, i piedi chiedono dove ma via!". Ad accompagnarli i ballerini acrobati coreografati da Giuliano Peparini, che già hanno accompagnato Baglioni nel tour dei 50 anni di carriera.



E' Francesco Renga ad aprire la gara dei cantanti in corsa per la vittoria del Festival. A seguire, tutti gli altri 23 artisti in questo ordine (lo stesso delle prove di lunedì): Nino D' Angelo e Livio Cori con 'Un'altra luce', Nek con 'Mi farò trovare pronto', The Zen Circus con 'L'amore è una dittatura', Il Volo con 'Musica che resta', Loredana Bertè con 'Cosa ti aspetti da me', Daniele Silvestri con 'Argento vivo', Federica Carta e Shade con 'Senza farlo apposta', Ultimo con 'I tuoi particolari', Paola Turci con 'L'ultimo ostacolo', Motta con 'Dov'è l'Italia', Boomdabash con 'Per un milione', Patty Pravo con Briga con 'Un po' come la vita', Simone Cristicchi con 'Abbi cura di me', Achille Lauro con 'Rolls Royce', Arisa con 'Mi sento bene', Negrita con 'I ragazzi stanno bene', Ghemon con 'Rose viola', Einar con 'Parole nuove', Ex-Otago con 'Solo una canzone', Anna Tatangelo con 'Le nostre anime di notte', Irama con 'La ragazza con il cuore di latta', Enrico Nigiotti con 'Nonno Hollywood' e Mahmood con 'Soldi'.



Ospiti della serata Andrea Bocelli e il figlio Matteo, poi Giorgia, Pierfrancesco Favino e Claudio Santamaria.