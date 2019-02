Donatella Rettore sbotta

(Foto Fotogramma)

Nuova puntata, nuovi battibecchi e tensioni a 'Ora o mai più'. Quello di sabato scorso è stato il terzo appuntamento per la trasmissione condotta da Amadeus il sabato sera in prima serata su Rai 1. Archiviate le polemiche su Amedeo Minghi e il suo 'Vattene amore', con tanto di scuse in diretta, anche sabato scorso qualche malumore ha fatto capolino. Chissà se anche questa volta il conduttore ha dovuto trascorrere la domenica al telefono per sedare gli animi.

A lanciare la 'bomba' questa volta è Donatella Rettore che in un post su Facebook scrive: "Non ci potrebbe essere un prossimo sabato a Rai 1. Anche la bontà, la compassione e la pazienza hanno un limite, mi sento con la coscienza trasparente e santificata. ho incassato offese, volgarità e ingiustizie, basta. Vedremo, abbiamo qualche giorno per decidere". La coach di Donatella Milani, una degli 8 concorrenti in cerca di riscatto, potrebbe dunque lasciare il programma? I battibecchi tra i giudici-coach ogni sera non mancano e le frecciatine, anche con gli artisti ospiti di volta in volta, sono praticamente il sale della trasmissione. Anche se una di loro, Marcella Bella, più e più volte ha fatto notare che va votata l'esibizione del concorrente e non la canzone e il cantante, capita spesso di sentire opinioni personali sul successo portato in gara. Opinioni per le quali, nel caso di Amedeo Minghi, sono state necessarie delle scuse in diretta. Al centro del 'contendere' le critiche a 'Trottolino amoroso', difeso anche da Scialpi. Minghi è tornato sabato a 'Ora o mai più': il primo a chiedere venia per quanto accaduto durante la diretta dello show è stato Amadeus.

Ma perché Donatella Rettore dovrebbe lasciare la trasmissione? In tre puntate i suoi giudizi hanno attirato critiche e le frizioni con gli altri della giuria, prima con Orietta Berti e Ornella Vanoni poi con Toto Cutugno, non sono mancati. Sui suoi profili social i fan invitano la Rettore a non mollare.