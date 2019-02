Le pagelle del Matia Bazar, Renga 7 e Bertè 9

Ecco le pagelle dell'esibizione nella prima serata del festival dei 24 cantanti in gara a Sanremo 2019, redatte 'a caldo' in esclusiva per AdnKronos dall'ex tastierista dei Matia Bazar, Mauro Sabbione.

Francesco Renga, 'Aspetto che torni': la paura e la maledizione del primo pezzo della serata incombe ma Bungaro come autore è sempre una garanzia. il pezzo non decolla nel ritornello, ma è molto orecchiabile. La bravura di Francesco alza il livello verso un buon voto. Voto 7

Nino D’angelo Livio Cori, 'Un’altra luce': il clichè della coppia, col cantante napoletano, bravo e simpatico è rispettato. Nino è una garanzia e Cori è molto bravo. Anche il sound etnico-napoletano orfano di Pino Daniele è evocato e sappiamo che la lingua napoletana è apprezzata in tutto il mondo. Spero in un buon piazzamento. Nino D'Angelo con l'autotune è già un cult. Voto 6

Nek, 'Mi farò trovare pronto': la corazzata Neviani, Antonacci, Chiaravalli certifica il primo outsider per la vittoria. La canzone è ottimamente radiofonica e questo la posiziona con sicurezza nei primi tre posti. E’ ora che Nek abbia il successo che si merita. Voto 8

The Zen Circus, 'L’amore è una dittatura': uno dei gruppi che adoro da tempo e che ormai hanno accumulato un’esperienza live paurosa. Devono uscire anche loro nel grande pubblico. Il pezzo è molto difficile da fissare al primo ascolto, se ascoltato con leggerezza. Ma il testo è veramente bello. E loro sono molto emozionati. Voto 8

Il Volo, 'Musica che resta': ed eccoci in pieno Sanremo e melodramma. Il balzo dai Zen al Volo è notevole. Ma qui c'è la corazzata italiana che porterà la melodia italiana nel mondo. La canzone è perfetta, loro sono perfetti, i vestiti perfetti ma l’emozione non c’è e probabilmente non resterà neanche la musica! Voto 6

Loredana Bertè, 'Cosa ti aspetti da me': bella e brava come sempre. Ci crede e si vede e ci credo anch’io. La canzone del bravo Curreri fa un po’ il verso a Vasco e a tanti altri. Ma Loredana finalmente si merita un bel Sanremo. Sul podio. Voto 9