Problemi di audio all'Ariston, Patty Pravo ironizza

Briga e Patty Pravo (Fotogramma)

"Non so se andare a fare una passeggiata o cantare". Patty Pravo, bloccata a lungo sul palco con Briga prima di poter intonare la loro 'Un po' come la vita', ironizza sui problemi dell'audio che impedisce all'orchestra di partire.

Già all'inizio della serata, i telespettatori si erano lamentati di un incipit con l'audio da sistemare. Diverse le segnalazioni e le battute su Twitter. "Loredana, canzone un po’ urlata forse per problemi d’audio" scrive un utente, a cui fanno eco altri: "Audio dei cantanti troppo basso... rimediare subito". E ancora: "Su Rai uno (non HD) l'audio si sente meglio". Poi arriva l'immancabile ironia social: "E' in corso una valutazione costi-benefici per acquistare un nuovo banco audio per l'Ariston". E la situazione è andata via via migliorando: "Se Dio vuole - si legge in un altro tweet - hanno leggermente sistemato l’audio...".