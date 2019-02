Sanremo è musical con Virginia-Poppins e Favino-Mercury

Un medley dei brani più noti dei musical dell'anno, 'Mary Poppins' e 'Bohemian Rhapsody', e sullo sfondo l'ever green 'Sister Act'. Virginia Raffaele si cala nei panni della tata più celebre della storia del cinema e accoglie sul palco Pierfrancesco Favino in versione Freddie Mercury con vistosa giubbino giallo di pelle per duettare in uno strampalato e applauditissimo mash-up delle canzoni più celebri delle tre pellicole. Mentre dietro di loro delle suore ballano e cantano.

Subito dopo Favino incontra il direttore artistico con cui ha condiviso il palco dell'Ariston lo scorso anno e con Baglioni intona una goffa cover di 'Ci son due coccodrilli'.