Sanremo al via, i cantanti in gara

Ci siamo. Mancano poche ore alla prima serata di Sanremo 2019 che svelerà tutte le 24 canzoni in gara. I cantanti in gara saliranno tutti sul palco, per poi alternarsi in due gruppi da 12 nelle serate di mercoledì e giovedì. I primi ospiti del festival saranno invece Andrea Bocelli (con cui Claudio Baglioni canterà 'Il mare calmo della sera', pezzo con cui il tenore esordì e vinse tra i Giovani proprio a Sanremo nel 1994) con il figlio Matteo, Giorgia, Claudio Santamaria e Pierfrancesco Favino. Quest'ultimo sarà protagonista di un momento di spettacolo anche musicale con Virginia Raffaele.

Baglioni: "Non sarà un festival politico"

I cantanti in gara che si susseguiranno sul palco sono: Nino D'Angelo in coppia con il giovane rapper Livio Cori con il brano 'Un'altra luce', Ex Otago con 'Solo una canzone', Patty Pravo e Briga con 'Un po' come la vita', Boomdabash con 'Per un milione', Francesco Renga con 'Aspetto che torni', Arisa con 'Mi sento bene', Achille Lauro con 'Rolls Royce', Daniele Silvestri con 'Argento vivo', i Negrita con 'I ragazzi stanno bene', Enrico Nigiotti con 'Nonno Hollywood', Federica Carta e Shade con 'Senza farlo apposta', Mahmood con 'Soldi', Loredana Bertè con 'Cosa ti aspetti da me', Il Volo con 'Musica che resta', Ghemon con 'Rose viola' , Paola Turci con 'L'ultimo ostacolo', Simone Cristicchi con 'Abbi cura di me', Nek con 'Mi farò trovare pronto', Motta con 'Dov'è l'Italia' , Irama con 'La ragazza col cuore di latta', Ultimo con 'I tuoi particolari', Anna Tatangelo con 'Le nostre anime di notte', Zen Circus con 'L'amore è una dittatura' e Einar con 'Parole nuove'.