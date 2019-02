Torna l''Aida' a Caracalla tra De Gregori e l'immancabile Bolle

Il pubblico a Caracalla (foto Yasuko Kageyama)

Torna dopo otto anni alle Terme di Caracalla l''Aida', titolo simbolo della stagione estiva dell'Opera di Roma. Stagione che parte giovedì 4 luglio proprio con il capolavoro di Giuseppe Verdi e che si contraddistingue per l'usuale mix tra opera (tornerà 'La traviata' in stile 'Dolce Vita' firmata da Lorenzo Mariani), balletto e pop, con i concerti di Francesco De Gregori, Mark Knopfler e la sua Band, Stefano Bollani, Chucho Valdés, il congedo dal pubblico di Ennio Morricone e l'immancabile Roberto Bolle & Friends.

'Aida', si sa, è uno spettacolo simbolo degli allestimenti nell’antico scenario delle Terme di Caracalla e perciò molto atteso dal pubblico romano e dai turisti. Fin dalla prima rappresentazione all’aperto nel 1938 e poi, dopo l’interruzione dovuta alla guerra, dal 1945, la presenza dell’opera di Verdi è stata infatti pressoché ininterrotta nelle stagioni estive fino al 2011. L'allestimento di quest'anno punta su un regista sobrio ed elegante come Denis Krief, lontano dalle roboanti messe in scena amate e raccontate da romani e turisti che favoleggiavano perfino di elefanti sul palcoscenico delle storiche Terme.



"Per gli spettacoli all’aperto nei grandi spazi di Caracalla, - ha dichiarato il sovrintendente Carlo Fuortes - tra il fascino delle rovine e il fresco delle notti romane, abbiamo puntato, nella prossima estate come in quelle trascorse, a titoli di grande richiamo e al tempo stesso ad allestimenti di qualità. Sul palcoscenico archeologico, che non manca di affascinare la platea di circa 4500 spettatori, fra turisti e romani che lo riscoprono ogni anno, ritorna così dopo molti anni 'Aida', un titolo molto amato e legatissimo allo spazio delle antiche Terme".

"La scommessa di questo nuovo allestimento - prosegue Fuortes - affidato a un regista raffinato come Denis Krief, sta nel fare rivivere la chiave intima della vicenda, accanto ai suoi aspetti maestosi e celebrativi. Ritornano poi 'La traviata' e il balletto con 'Romeo e Giulietta' e accanto ad essi molti altri appuntamenti extra di grande valore artistico. Offerte diverse accomunate dalla qualità: questa mi sembra la chiave che ci ha permesso l’anno scorso di raggiungere 92.220 spettatori, un record che vorremmo superare quest’anno".

La stagione estiva durerà fino all’8 agosto prossimo, per un totale di 32 serate, che comprendono le due opere, il balletto e numerosi extra. 'Aida' avrà un nuovo allestimento diretto da Jordi Bernàcer con regia, scene, costumi e luci di Denis Krief. Tra gli interpreti Vittoria Yeo e Serena Farnocchia (Aida), Alfred Kim e Diego Cavazzin (Radames), Judit Kutasi e Sonia Beltrami (Amneris). Dopo la prima del 4 luglio, le repliche saranno il 5, 6, 7, 12, 13, 18, 24, 31 luglio e 3 agosto.

Da venerdì 19 luglio sarà in scena ancora un’opera di Verdi, 'La traviata', ambientata dal regista Lorenzo Mariani nell’atmosfera della 'Dolce Vita' felliniana, già vista la scorsa estate; sul podio, alla direzione dell’Orchestra dell’Opera di Roma, Manlio Benzi. Francesca Dotto canterà nel ruolo della protagonista, Violetta Valery. Scene di Alessandro Camera, costumi di Silvia Aymonino, movimenti coreografici di Luciano Cannito, luci di Roberto Venturi, video di Fabio Iaquone e Luca Attili. Repliche 23, 27 luglio e 2, 8 agosto. Le due opere avranno i sottotitoli in italiano e in inglese. Il Coro sarà preparato da Roberto Gabbiani.

Martedì 30 luglio ritorna in scena il balletto 'Romeo e Giulietta' di Sergej Prokof’ev con David Levi alla guida dell'Orchestra del Teatro dell'Opera. La regia e coreografia di Giuliano Peparini è stata ideata perché la vicenda dei due giovani amanti si snodi sullo sfondo delle antiche mura e, allo stesso tempo, queste scandiscano gli spazi dei duelli e delle battaglie fra le due famiglie rivali. Le scene sono di Lucia D’Angelo e Cristina Querzola, i costumi di Frédéric Olivier, la videografica di Gilles Papain e le luci di Jean-Michel Désiré. Tra gli interpreti Rebecca Bianchi e Claudio Cocino (nelle recite del 1° agosto danzeranno Susanna Salvi e Michele Satriano) e il Corpo di Ballo del Teatro dell’Opera di Roma. Repliche l’1 e 4 agosto.

Molti gli 'extra' per quest’anno che sono stati in realtà già annunciati. Si inizia con il concerto di Francesco De Gregori (11 giugno) cui fanno subito seguito sei serate (il 15, 16, 18, 19, 21 e 22 giugno) con protagonista Ennio Morricone nel concerto '60 Years of Music World Tour' con il quale il compositore si congederà dal pubblico suonando e dirigendo le sue più celebri pagine per il cinema.

Per gli appassionati di danza mercoledì 26 giugno unica data del Tokyo Ballet, e poi - il 9, 10 e 11 luglio - l’immancabile appuntamento con Roberto Bolle and Friends. Sempre a luglio, infine, ci saranno i concerti di Mark Knopfler e la sua Band (sabato 20 e domenica 21), e quello di Stefano Bollani e Chucho Valdés (lunedì 22). Anche quest’anno proseguiranno, secondo le consuete modalità, gli appuntamenti alle Terme di Caracalla con le 'Lezioni di Opera' tenute dal musicologo Giovanni Bietti.