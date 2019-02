Baglioni: "Non so chi verrà il prossimo anno, ma saranno cavoli suoi"

Claudio Baglioni nella sala stampa dell'Ariston (foto Adnkronos)

di Ilaria Floris

"Non so chi verrà il prossimo anno, ma chiunque sarà...saranno cavoli suoi". Risponde con ironia Claudio Baglioni alle domande su un eventuale Baglioni - ter a Sanremo. In merito ai piccoli disagi tecnici che si sono verificati nella serata di ieri, il direttore artistico approfitta per sottolineare di essere "assolutamente soddisfatto del risultato, apprezzo le piccole autocritiche di Claudio e Virginia ma dovete sapere che i piccoli problemi possono verificarsi, è un'impresa non far accadere il problema di qua e di là, sono accadimenti che stanno nell'ordine delle cose"

"So che è tutto migliorabile -prosegue Baglioni- l'anno scorso c'era una conduzione più tradizionale, avere Michelle Hunziker dava un'impostazione più lineare, ma a me piace l'idea che un programma così possa essere condotto anche da uno come me, che non sa nulla di conduzione televisiva".