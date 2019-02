Loredana Berté, l'Ariston le tributa una standing ovation

Loredana Berté sul palco dell'Ariston

IPubblico in piedi e lunghissimo applauso per Loredana Berté, al termine dell'esibizione del brano 'Cosa ti aspetti da me', con il quale è in gara. E' la prima standing ovation del pubblico dell'Ariston per un concorrente del festival. Alla fine del brano, Loredana è stata raggiunta sul palco da Claudio Bisio, che le ha consegnato i fiori sanremesi. "Grazie, vi amo", ha detto la Berté, che è alla sua undicesima partecipazione al festival dei fiori.

Una presenza che assume ancor più significato dal momento che in questa edizione verrà in qualche modo ricordata anche la sorella Mimì. Domani sera, infatti, l'attrice Serena Rossi, che interpreta la sorella Mia Martini nella fiction 'Io sono Mia', che Rai1 manderà in onda nella settimana successiva al festival, porterà all'Ariston la canzone con cui Mia Martini vinse il Premio della Critica 30 anni fa. Premio che poi dal 1996 le è stato intitolato.