Malgioglio: "Sanremo grigio con canzoni brutte"

(Fotogramma)

di Ilaria Floris

"Da questo festival di Sanremo mi sarei aspettato delle melodie straordinarie, quando lo aveva detto Baglioni ci avevo creduto. Invece è una rassegna grigia, ci sono canzoni bruttissime, qualche canzone intermedia e qualche (rara) canzone che spicca per il suo valore". Cristiano Malgioglio 'boccia' il festival di Sanremo, e conversando con l'Adnkronos, con la consueta schiettezza rivela di salvare solo pochi brani.

"Qualche canzone buona purtroppo non serve, il livello è basso - dice l'autore di tanti successi della musica italiana - mi chiedo come si faccia a buttare dalla porta un brano come 'Caramelle' di Pierdavide Carone, che sarebbe stato un gioiello". Malgioglio incalza: "Ci sono canzoni scritte anche da cinque autori, come minimo doveva venire fuori 'Io che non vivo' o 'La voce del silenzio'".

"La scenografia non mi è piaciuta, non esalta la grandezza di un evento come quello del festival di Sanremo", dice ancora. Della rassegna, il compositore non ha apprezzato nemmeno la scelta di estromettere quasi totalmente gli ospiti stranieri. "Servono per dare lustro alla manifestazione all'estero - osserva - credo che, che so, una Beyoncé o Marc Anthony, avrebbero fatto ad esempio da perfetto richiamo".

Malgioglio salva invece i conduttori ("Virginia Raffaele mi piace, senza sbavature, perfetta", dice) e il tributo riservato al Quartetto Cetra. "L'ho molto apprezzato - dice- è un modo per trasmettere anche ai giovani chi erano questi straordinari artisti, e mi è piaciuto molto anche come è stato concepito e strutturato". Anche sul look l'istrionico artista ha qualcosa da dire. "Vestiti tristi, grigi - affonda- a parte Paola Turci, Arisa e Anna Tatangelo, elegantissime". Malgioglio ci tiene però che il suo giudizio "sia di incoraggiamento e non del tutto negativo. A tutti capita di sbagliare". Prima di chiudere, aggiunge solo una cosa: "Molto meglio Carlo Conti, comunque - molto più fiuto e festival più spettacolare".