Nessun conduttore per gli Oscar

(Foto Afp)

Quest'anno gli Oscar non avranno un conduttore. La conferma ufficiale arriva dalla Abc, la rete che trasmette l'evento. L’ipotesi era nell’aria da qualche settimana, da quando Kevin Hart aveva rinunciato, travolto dalla polemica per i suoi passati twitter omofobi. A quanto pare, come si legge sulla Cnn, l’Academy propenderà per una soluzione senza conduzione.

L'ultima volta di una cerimonia degli Academy Awards senza conduttore risale al 1989 e non era andata poi così bene. Un gruppo di importanti personalità di Hollywood aveva scritto una lettera aperta dopo la cerimonia, definendo la trasmissione "imbarazzante per l'Accademia e per l'intera industria cinematografica".

Il presentatore, meglio se con un background di cabaret, dopo un numero musicale ha il compito di presentare i vari premi e appianare le cose quando le cose vanno male.