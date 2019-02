Le pagelle del fu Matia Bazar, seconda serata

Ecco le pagelle dell'esibizione dei 12 cantanti in gara nella seconda serata del festival di Sanremo 2019 (domani si esibiranno gli altri 12), redatte 'a caldo' in esclusiva per AdnKronos dall'ex tastierista dei Matia Bazar, Mauro Sabbione.

Achille Lauro, 'Rolls Royce': problemi tecnici sono magicamente spariti e quindi i cantanti si sentono meglio. Più convinto e meno emozionato di ieri, Lauro incarna il motivo sanremese e radiofonico perfetto. Guadagna posizioni. Voto 7

Einar, 'Parole nuove': molto più sicuro e meno emozionato. La canzone al secondo ascolto è convincente, e si avvicina furbescamente a raccogliere l’eredità di Tiziano Ferro. Sa a chi si sta rivolgendo come fascia di pubblico. Piazzatissimo. Voto 8

Il Volo, 'Musica che resta': stesse considerazioni della prima serata. Ottimi, perfetti ed asettici. Paradossalmente sono quelli che sfruttano meglio la forza dell’orchestra. Potrebbero anche vincere, perché Sanremo è Sanremo. Mentre cantano li vedono in tutto il mondo e loro lo sanno. Voto 6

Arisa, 'Mi sento bene': è un musical e ora lo presentano come tale. Lei stasera è emozionata e commette un piccolo errore. Il brano sarà radiofonicamente trasmesso e corretto, senza intro e senza finale. Sono proprio due canzoni. Ma se piace ai bambini forse rimarrà. Voto 5