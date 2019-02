Sanremo, cala lo share

(Foto Fotogramma/Ipa)

Esordio in calo per il Baglioni bis. La prima serata di Sanremo 2019 è stata seguita in media da 10.086.000 telespettatori con il 49,5% di share. Lo scorso anno la media della prima serata della kermesse era stata di 11.603.000 telespettatori e del 52,1% di share.

La prima parte della serata inaugurale (dalle 21.16 alle 23.56) ha ottenuto un ascolto di 12.282.000 telespettatori con il 49,4% di share. Lo scorso anno, la prima parte dell'esordio di Sanremo 2018 (dalle 20.43 alle 23.47) aveva ottenuto 13.776.000 telespettatori con il 51,4% di share ma aveva ospitato nella prima mezz'ora Fiorello. La seconda parte della serata di ieri (dalle 0.01 all'1.14) è stata vista da 5.120.000 telespettatori con il 50,1% di share. Mentre lo scorso anno la seconda parte della serata d'esordio aveva ottenuto 6.619.000 telespettatori con il 55,3% di share. Inoltre la prima serata televisiva di ieri ha registrato una contrazione della platea di oltre 1 milione di telespettatori.

Gli ascolti di ieri sono analoghi a quelli dell'esordio del Carlo Conti bis del 2016, quando la media della prima serata del festival fu di 11.134.000 telespettatori con il 49,48% di share. Nonostante il calo il debutto del Festival ha comunque consegnato a Rai1 gli ascolti del prime time di ieri.