Bisio e Raffaele, omaggio alla canzone degli anni Quaranta

di Ilaria Floris

Un enorme grammofono fatto portare in scena da Claudio Bisio, per celebrare la canzone italiana degli anni Quaranta. Sanremo 2019 sceglie di omaggiare la musica d'epoca attraverso una geniale gag: Virginia Raffaele interpreta 'Mamma', celeberrimo brano portato al successo da Beniamino Gigli e poi cantato nel tempo da tanti artisti, compreso Luciano Pavarotti, inceppandosi e 'saltando' proprio come facevano i vecchi grammofoni. Un siparietto molto apprezzato dalla platea dell'Ariston.