Il chitarrista dei Negrita: "Suonare per ultimi è penalizzante"

Enrico Salvi 'Drigo', chitarrista dei Negrita (foto dal profilo Facebook)

di Ilaria Floris

"Poco ma sicuro, questa classifica non mi piace. E non mi piace suonare per ultimo. È penalizzante ". E' la critica che arriva da Drigo, il chitarrista dei Negrita, che l'ha postata sul suo profilo Facebook. Il musicista si riferisce al fatto che la band si è esibita ieri fra gli ultimi, e che questo potrebbe aver influito sulla classifica (per quanto ovviamente provvisoria e parziale). Il gruppo è risultato nella cosiddetta 'fascia rossa', quella più bassa. "Facile, così.. per qualcun altro", ha concluso Drigo.