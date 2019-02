Gilet gialli domani a Sanremo

Foto di repertorio (Afp)

"Domani alle 14 andiamo a Sanremo". Maxime Nicolle, uno dei leader dei gilet gialli, annuncia per domani una manifestazione nella città del Festival. "Andiamo domani alle 14 nella città di Sanremo, in Italia, dove attualmente si sta svolgendo l'equivalente del Festival di Cannes, per dimostrare che il contatto tra governo italiano con la lista di Ingrid Levavasseur non è in alcun modo rappresentativo del movimento dei gilet gialli e che i cittadini francesi e italiani sono uniti nelle difficoltà di tutti i giorni", dice in un post su Facebook.