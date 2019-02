Le pagelle del fu Matia Bazar, terza serata

Ecco le pagelle dell'esibizione dei 12 cantanti in gara nella terza serata del festival di Sanremo 2019, redatte 'a caldo' in esclusiva per AdnKronos dall'ex tastierista dei Matia Bazar, Mauro Sabbione.

Mahmood, 'Soldi': sempre il maestro Stromae alle spalle. Proposta elettro-etnica interessante e il brano passerà in radio. Forse le giurie popolari non lo voteranno. Sarà in centro classifica sicuramente. Voto 7

Enrico Nigiotti, 'Nonno Hollywood': probabilmente Enrico potrebbe piazzarsi e prendere voti, per la sua capacità di comunicare la canzone e per la sua possibile carriera futura, che potrebbe decollare proprio da questo Sanremo. In odore di podio. Bella canzone, perfetta per il festival e bello lui. Voto 8

Anna Tatangelo, 'Le nostre anime di notte': “Più ti guardo e più vedo la parte migliore di noi”. In questa frase, arcaico testo delle antiche canzoni sanremesi, c’è tutta la contraddizione di un mondo che la musica leggera sta accantonando. Ormai questo tipo di autobiografia non funziona. Anna è molto brava ma non riuscirà a scalare la classifica. Voto 5

Ultimo, 'I tuoi particolari': meno convincente della prima serata, forse sente il fiato sul collo degli antagonisti. E’ comunque destinato ad essere il beniamino di Sanremo. Anche lui sul podio, azzardo un terzo posto. Voto 9