Va in scena la 'vendetta' di Ornella Vanoni

di Antonella Nesi

"Tu mi hai reso la vita un inferno". Ornella Vanoni si 'vendica' sul palco del Teatro Ariston di anni di imitazioni di Virginia Raffaele. Le due bisticciano, con Ornella che rinfaccia a Raffaella tutte le cattiverie e le abitudini che le ha attribuito: "mi hai fatto passare per una putt...", dice la Vanoni. "Ma perché tu non facevi l'amore?", le risponde Virginia. La lite si ricompone per dare via a un duetto sulla canzone 'La gente e me', che si conclude con uno scambio di baci.

Ma quando lo sketch sembra finito, le due devono lanciare il brano del successivo cantante in gara, che è Patty Pravo con Briga. Ad annuncio fatto, però, Ornella e Patty non resistono alla tentazione di salutarsi e abbracciarsi, rompendo ogni 'cerimoniale' della gara sanremese: "Ad una certa età si può fare quello che si vuole", dice Ornella, che poi, prima di lasciare il palco, fa un'altra rivelazione, tra gli applausi e le risate dell'Ariston: "Oggi sono venuta gratis ma non ci fate l'abitudine".