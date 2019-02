Sanremo terzo atto decolla 'Sotto il segno dei Pesci'

di Antonella Nesi

Per l'avvio della terza serata del festival di Sanremo Claudio Baglioni sceglie 'Viva l'Inghilterra', brano dall'album 'Gira che ti rigira amore bello' del 1973, che il direttore artistico esegue da solo, immerso in una spettacolare coreografia di ballerini in kilt, con cui il direttore artistico accenna dei passi di ballo. Prima di essere raggiunto dai due co-conduttori, Virginia Raffaele e Claudio Bisio, che Baglioni ribattezza 'The Queen e The King'. Inevitabile sketch sulla Brexit, con la battuta sul direttore d'orchestra inglese Geoff Westley. "Abbiamo un extracomunitario sul palco", ironizza Baglioni.

Ma dopo il lancio del televoto e i primi due cantanti in gara, Mahmood ed Enrico Nigiotti, lo show prende il volo con l'arrivo di Antonello Venditti che intona 'Sotto il segno dei pesci', title-track dell'album che compie quest'anno 40 anni. L'Ariston esplode e accoglie con una standing ovation il successivo duetto di Venditti con Baglioni sulle note di 'Notte prima degli esami', altro brano iconico del cantautore romano, che li vede entrambi al pianoforte. La scelta di mettere Venditti all'inizio della serata gioverà all'ascolto, almeno nel centro Italia.

Venditti è il primo ospite di una serata che vede in scaletta anche Alessandra Amoroso, Raf e Umberto Tozzi, Fabio Rovazzi, Paolo Cevoli e Serena Rossi (quest'ultima renderà omaggio a Mia Martini intonando 'Almeno tu nell'universo', brano con cui proprio 30 anni fa vinse il Premio della Critica all'Ariston).

Gli altri artisti in gara stasera (i 12 che non si sono esibiti nella seconda serata) dopo Mahmood e Nigiotti, sono: Anna Tatangelo, Ultimo, Francesco Renga, Irama, Patty Pravo con Briga, Simone Cristicchi, Boomdabash, Motta, The Zen Circus, Nino D'Angelo e Livio Cori.