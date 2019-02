Equilibrio Festival, creatività del Nord Europa

Si svolgerà dal 10 al 26 febbraio, all’Auditorium Parco della Musica, la manifestazione diretta da Roger Salas, che porta per la prima volta nella capitale i coreografi e i maestri più illustri e rappresentativi di Danimarca, Finlandia, Islanda, Norvegia e Svezia. Spettacoli e non solo. In programma anche incontri, musica, rassegne cinematografiche, ‘light art’ per ricostruire quel legame profondo e imprescindibile tra la città di Roma e scrittori, poeti, compositori, scultori. Da Cristina di Svezia ad Anita Ekberg, da Greta Garbo a Ingrid Bergman, da Thorvaldsen a Bournonville e Henrik Ibsen.